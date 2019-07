Allmen und das Geheimnis der Dahlien,... TV-Tipps am Samstag

Heino Ferch sucht als Dandy-Detektiv "Allmen" (Das Erste) ein milionenschweres Gemälde. In "Die Frau in Schwarz 2" (RTL II) versetzt ein rachsüchtiger Geist Kriegsflüchtlinge in Angst. Außerdem sinnt "Breaking Bad"-Star Aaron Paul in "Need for Speed" (ProSieben) auf Rache.