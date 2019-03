Alljährliche "Forbes"-Liste Kylie Jenner ist die jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten

Ein bisschen Instagram hier, ein bisschen Snapchat da: Was für viele Außenstehende auf den ersten Blick nach einem Larifari-Leben aussehen mag, ist für Kylie Jenner (21) knallhartes Business. Spätestens mit der Gründung ihrer eigenen Beauty-Linie Kylie Cosmetics im Jahr 2015 wurde die Halbschwester von Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") zu einer echten Geschäftsfrau. Und ihre Arbeit zahlt sich aus: Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" kürte die 21-Jährige nun zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten.