Alles zu Fitness und Ernährung Fit in den kommenden Frühling: Diese Apps helfen beim Abnehmen

...aber auch die richtige Ernährung muss sein

Wie viele Kalorien nehme ich am Tag zu mir? Diese Frage können viele Menschen nicht beantworten. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, den Überblick zu behalten - zum Beispiel mit "MyFitnessPal" für iOS und Android. Dank Barcode-Scanner und anderen Funktionen ist es möglich, nicht nur im Blick zu behalten, was man so isst, sondern auch, wie gesund man sich ernährt. Hier ist ebenfalls eine kostenpflichtige Premium-Version erhältlich.