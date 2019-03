Nach Klinik-Aufenthalt Gesundheitszustand von Costa Cardalis: "Alles wieder top"

Wenn's läuft, dann läuft's, wie derzeit auch Lucas Cordalis (51, "I Have a Dream") bestätigen kann. Der Sänger konnte am Samstagabend in der ProSieben-Show "Schlag den Star" nicht nur Ex-"Bachelor" Paul Janke (37) besiegen und damit 100.000 Euro abräumen. Er konnte auch erzählen, dass es seinem Vater Costa Cordalis (74) wieder sehr viel besser gehe.