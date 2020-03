Alles Wichtige zum 8. März Internationaler Frauentag 2020: Das müssen Sie wissen

Die Geschichte des Weltfrauentags

Zweck des Weltfrauentags ist, weltweit auf die Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau aufmerksam zu machen. Erstmals fand er am 28. Februar 1909 statt, als Frauenrechtlerinnen an den Streik der Textilarbeiterinnen von New York erinnerten. Sie forderten gleiche Arbeitsbedingungen und ein Wahlrecht für Frauen.