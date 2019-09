Letztes Jahr sei er schon mal im "Fernsehgarten" dabei gewesen: "Ich war total professionell, habe meinen Job abgeliefert, so wie ich es immer mache."

So erklärt das ZDF die Absage des Kawusi-Auftritts im "Fernsehgarten"

Die "Fernsehgarten"-Reaktion weist die Vorwürfe übrigens unter einer wütenden Reaktion auf der entsprechenden ZDF-Instagram-Seite zurück.

"Am Donnerstag wurde der Fernsehgarten-Redaktion der Text für den Auftritt von Faisal Kawusi vom Management zugeschickt. Nach Einschätzung der Redaktion ist dieser inhaltlich für ein Familienprogramm am Sonntagvormittag nicht geeignet. Daher wurde der Auftritt am Freitag beim Management des Künstlers abgesagt", heißt es da.

