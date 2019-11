"Alles was zählt", "Rote Rosen", ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Niclas hofft, sich Vanessa anzunähern und so einen Informanten in der Steinkamp-Familie behalten zu können. Doch ausgerechnet Chiara vereitelt seinen Plan. Ronny will nicht hinnehmen, dass Chiara nicht mehr in der Eishalle trainieren darf. Sein Versuch, ihr zu helfen, scheitert an Jenny. Finn erfährt, dass Nathalie wohnungslos ist. Er verschafft ihr ein Zimmer im Loft und überwindet damit alle Vorbehalte, die er gegen sie hatte.