Alles soll an die Kinder gehen Britney Spears' Schwester Jamie Lynn ist Verwalterin ihres Vermögens

Jamie Lynn Spears soll demnach sicherstellen, dass das Vermögen ihrer Schwester im Falle des Todes in einen Fond fließt, von dem die Kinder profitieren sollen. Das sei von Britney Spears' Vater Jamie (68) und dem Anwalt Andrew Wallet abgesegnet worden. Sowohl dem US-Portal "ET Online" als auch "The Blast" sollen nun entsprechende Gerichtsunterlagen vorliegen. Der Fond soll ursprünglich bereits 2004 eingerichtet worden sein.