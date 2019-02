Wie auch die Spielweise. Natürlich wird gegen Hertha angegriffen. Dennoch: Kovacs Priorität, erst einmal das eigene Tor zu sichern, scheint in den Köpfen der Spieler angekommen zu sein. Kovac: "Es ist von großer Bedeutung, dass wir gegen eine Weltklassemannschaft zu null spielen konnten. Wenn wir das auch in der Bundesliga machen, sind wir eigentlich nicht zu schlagen." Was er von seinem Personal verlangt: "Wenn du ausgespielt wirst, musst du sofort wieder hinter den Ball kommen."

Drei Punkte beträgt Bayerns Rückstand auf Tabellenführer Dortmund nur noch. Wie schon am letzten Wochenende können die Bayern im Duell mit Kovacs Ex-Verein Hertha BSC, für den er einst 75 Bundesliga-Spiele (acht Tore) bestritt, vorlegen, da der BVB erst am Sonntag Leverkusen empfängt. Für Kopfmensch Kovac ein Vorteil. "Wenn wir von hinten schieben und unsere Spiele gewinnen, fängt jeder an, nachzudenken. Mit einem Sieg können wir auf Punkte-Gleichstand kommen, so dass der BVB nachlegen muss." Und wie heißt es so schön: Angst essen Punkt auf. Oder wie Dr. phil. Niko Kovac sagt: "Der Kopf steuert alles."

