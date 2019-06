Alles Kopfsache Haarausfall: Ursachen und was dagegen hilft

Stressbedingter Haarausfall

Anhaltender Stress ist nicht nur für Körper und Psyche Gift, sondern auch ein echter Haarkiller. Auch in diesem Fall sind Hormonschwankungen schuld, denn in Stressphasen ist der Androgen-Spiegel häufig erhöht, was einen Haarausfall begünstigt. Darüber hinaus neigen wir in Stresssituationen dazu, uns unausgewogen zu ernähren. Neben dem Mangel an B-Vitaminen, welches vor allem in Rindfleisch, Hühnereiern und Milch enthalten ist, kommen wir hier schon zu einer weiteren Ursache ...