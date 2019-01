Altstadt/Lehel - Der Bezirksausschuss (BA) Altstadt-Lehel fordert das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) dazu auf, die exakte Mobilfunkstrahlung in der Innenstadt baldmöglichst messen zu lassen. Am Dienstagabend entschied das Gremium mit deutlicher Mehrheit, den Vorschlag des BA-Vorsitzenden Wolfgang Neumer anzunehmen. So soll geklärt werden, ob sich die Strahlung im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hält.