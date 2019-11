Alles ganz legal Rapper Drake kündigt Cannabis-Projekt an

Der kanadische Rapper Drake (33, "Take Care") steigt in das Cannabis-Business ein. "More Life Growth Company" soll die Firma offenbar heißen, wie er mit einem kryptischen Post bei Instagram schon mal bekannt machte. Neben Shishas, Pfeifen und Blättchen soll auch viel Kleidung vertrieben werden, wie die US-Seite "TMZ" unter Berufung auf offizielle Dokumente meldet. Shoppen kann man demnach künftig auch Shirts, Stiefel, Mäntel, Kleider, Handschuhe, Hüte, Kapuzenpullis, Jacken, Jeans, Pullis, Shorts, Turnschuhe und Dessous aus Marihuana.