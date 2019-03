Hier stehen die Automaten in München

Mehrere der außergewöhnlichen Automaten stehen bereits hier in der Stadt:

- in Obermenzing in der Verdistraße 113 bei der Metzgerei Raab

- in Allach in der Eversbuschstraße 164a

- in Pasing in der Gottfried-Keller-Straße 2

- in Berg am Laim in der Berg-am-Laim-Straße 143 bei der Bäckerei Aumüller.