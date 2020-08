Alles für die "Batman"-Rolle Robert Pattinson: Darum log er Christopher Nolan am "Tenet"-Set an

Schauspieler Robert Pattinson (34, "Der Leuchtturm") ist dieser Tage ein äußerst gefragter Mann. Sogar so gefragt, dass er sich am Set von Christopher Nolans (50) kommendem Blockbuster "Tenet" (Kinostart: 26. August 2020) zu einer ziemlich dreisten Lüge hat hinreißen lassen, wie der Star nun im Interview mit "The Irish Times" gebeichtet hat. Um am Casting für die neu zu vergebende Rolle des Dunklen Ritters alias Batman teilzunehmen, täuschte er eigener Aussage nach "einen familiären Notfall" vor, um sich vom Set zu stehlen.