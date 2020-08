Alles erlaubt, Die Kanzlei,... TV-Tipps am Dienstag

Was tun, wenn man von seiner Frau einen Freifahrtschein erhält? Eine Woche raus aus der Ehe: Keine Regeln mehr, unbegrenzte Freiheit, alles ist erlaubt ohne jegliche Konsequenzen. Was sich zunächst für die besten Freunde Rick (Owen Wilson) und Fred (Jason Sudeikis) wie ein wahrgewordener Traum anhört, entpuppt sich alsbald als Trauerspiel, als die beiden merken, welche Schwierigkeiten das Single-Leben so mit sich bringt ...