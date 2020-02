Alles außer glatt Tipps und Tricks für lange Freude an der Lockenpracht

Heiße Angelegenheit

Ehe der Lockenstab oder das Glätteisen zum Einsatz kommt, sollten die Haare unbedingt trocken sein und mit Hitzeschutzspray behandelt werden. Dann die einzelnen Haarsträhnen wie gewünscht locken und - das ist der Clou - sanft in die Hand fallen lassen und nach kurzer Zeit mit dem Finger etwas nachwickeln. Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, können die noch warmen Haarsträhnen auch mit einer Spange am Oberkopf befestigt werden, bis sie ausgekühlt sind. So halten sie ihre gelockte Form länger bei.