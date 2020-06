"Allergrößte Motivation" Warum Jenke von Wilmsdorff jetzt bei ProSieben arbeitet

Der Deal zwischen Jenke von Wilmsdorff (54) und ProSieben ist perfekt. Der Sender bestätigte am Mittwoch die Zusammenarbeit mit dem TV-Journalisten, der vor allem für seine waghalsigen Selbstexperimente bekannt ist. Demnach soll der 54-Jährige, der zuvor für RTL tätig war, ab Sommer dieses Jahres mehrere neue Programme entwickeln und diese in Eigenregie umsetzen. "Mit ihm wird ProSieben seine Factual-Kompetenz weiter ausbauen", kündigte Senderchef Daniel Rosemann an.