"Alle werden sich im Internet streiten" Das sagt "Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin zum Serien-Ende

"Alle werden sich streiten"

Was das Ende von "Game of Thrones" anbelangt, sollten sich Fans keine großen Erwartungen machen, dass die Bücher eine wesentlich andere Richtung einschlagen. "Ich glaube nicht, dass ihr Ende so viel anders wird, als meines", sagte R. R. Martin. Lediglich bei einigen Nebenfiguren werde es vielleicht große Unterschiede geben. Den groben Plot habe er mit den Autoren der Serie in tagelangen Story-Konferenzen besprochen.