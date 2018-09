Alle Treffer im Powerplay EHC mit 5:1-Sieg gegen Turku: Fünf Mal Klick

Am Donnerstag (18 Uhr, Sport1) muss der EHC in der Champions League zum Rückspiel in Turku ran, am Sonntag (16 Uhr, Sport1) gilt es in Minsk. "Das war ein gutes Spiel von uns, sowohl defensiv als auch offensiv. Jeder im Team hat seine Leistung gebracht", sagte Trainer Don Jackson, "es macht Spaß, in der Champions League zu spielen, sich mit den besten Teams Europas zu messen. Das Powerplay kann gerne immer so funktionieren."