Vor allem für die CSU-Kandidatin ist dies ein bitterer Wert. Denn Reiters vorheriger Herausforderer von christsozialer Seite, Josef Schmid, hatte 2014 im ersten Wahlgang sogar 36,7 Prozent erreicht. Aber auch die Grünen dürften mit dem Ergebnis kaum zufrieden sein: Zwar kann Habenschaden im Gegensatz zu ihrer Vorgänger-Kandidatin Sabine Nallinger (2014: 14,7 Prozent der Stimmen) Stimmen hinzugewinnen. Angesichts des grünen Höhenflugs bei vorhergegangenen Wahlen dürfte ein Ergebnis unter 20 Prozent trotzdem als Dämpfer wahrgenommen werden.

Grüne Habenschaden und schwarze Frank verlieren gegen roten Reiter

So ist ein Sieger mit dem Namen Dieter Reiter nach einer Stichwahl die wahrscheinlichste Variante. Für den AZ-Trend wurden die Befragten auch gebeten, anzugeben, wen sie bei einer Stichwahl wählen würden. Erst am Donnerstag hatte Habenschaden bei einem Pressetermin gesagt, sie sähe gute Chancen, eine Stichwahl gegen Reiter gewinnen zu können. Unsere Zahlen zeigen, dass das schwierig werden dürfte. Bei einem Duell Habenschaden-Reiter stünde es 26,4 Prozent zu 73,6 Prozent, ein Zweikampf Frank-Reiter würde laut AZ-Trend 27,47 Prozent zu 72,53 Prozent zu Ende gehen.

Kommunalwahl in München: Viele Wähler unentschlossen

Auffallend ist allerdings, dass zum Zeitpunkt der Befragung 16,85 Prozent der Umfrageteilnehmer noch unentschlossen waren, wen sie im März wählen möchten.

Kandidaten kleinerer Parteien bekommen im AZ-Trend keine hohen Werte. Hans-Peter Mehling, Kandidat der Freien Wähler und René Hoffmann von der FDP bekommen beide jeweils etwa 2 Prozent. Kandidaten anderer Parteien und Gruppierungen sogar noch weniger.

Kandidatinnen wenig bekannt

Für die Kandidaten der drei größten Parteien haben wir die Münchner Wahlberechtigten um verschiedene Einschätzungen gebeten (nähere Erläuterungen siehe unten).

Hier zeigt sich: Dieter Reiters voraussichtlicher Wahlerfolg könnte zum Teil auch dadurch erklärt werden, dass er schlichtweg bekannter ist als seine Konkurrentinnen. 95 Prozent der Befragten kennen Reiter vom Namen her, bei Habenschaden sind es lediglich 48 Prozent, bei Frank sogar noch etwas weniger (44 Prozent). Näher bekannt sind die beiden Kandidatinnen sogar lediglich 32 (Habenschaden) beziehungsweise 30 Prozent (Frank).

Beliebt, aber wenig Visionen für die Stadt

Am beliebtesten ist Dieter Reiter mit einem Durchschnittswert von 2,18 auf einer Skala von -5 (sehr unbeliebt) bis +5 (sehr beliebt). Habenschaden liegt etwas dahinter (2,02) Frank kommt mit Blick auf die Beliebtheit am schlechtesten weg (1,40).

Sympathisch (trifft voll und trifft eher zu) finden die Befragten alle drei Kandidaten mehrheitlich. Bei der Glaubwürdigkeit sieht es ähnlich erfreulich für Reiter, Frank und Habenschaden aus (detaillierte Werte siehe Grafik unten).

Schwächere Werte bekommen der Kandidat und die Kandidatinnen allerdings, wenn man die Umfrageteilnehmer danach fragt, wem sie zutrauen, eine Vision für die Stadt zu entwickeln. "Voll und ganz" stimmen dieser Aussage bei Frank und Habenschaden nur um die zehn Prozent zu. Bei Reiter sind es immerhin knapp 19 Prozent.

Stichwahl: Wen würden Sie wählen?

Dieter Reiter (SPD) gegen Kristina Frank (CSU):

Reiter: 72,53 %

Frank: 27,47 %

Dieter Reiter (SPD) gegen Katrin Habenschaden (Grüne)

Reiter: 73,60 %

Habenschaden: 26,40 %

So werden die OB-Kandidaten bewertet

Zu den drei Kandidaten mit den besten Chancen bei der Oberbürgermeisterwahl haben wir den Münchnern verschiedene Fragen gestellt. Zunächst haben wir gefragt, welchen Kandidaten sie dem Namen nach kennen. All diejenigen, die Kristina Frank (CSU), Dieter Reiter (SPD) und Katrin Habenschaden (Grüne) dem Namen nach kennen, haben wir gefragt, ob sie die Kandidaten auch näher, also von Auftritten, persönlich oder aus der Presse kennen. In den oberen Tabellen sind diese beiden Werte dargestellt. Beide Zahlen ("vom Namen her" und "näher") beziehen sich auf die Gesamtzahl der Befragten.

Diejenigen, die angegeben haben, dass sie einen, mehrere oder alle Kandidaten kennen, haben wir noch um eine Einschätzung zu Beliebtheit sowie drei Eigenschaften gebeten.

Wir haben gefragt: "Wie beliebt ist der Kandidat bei Ihnen?", geantwortet werden konnte auf einer Skala von -5 (sehr schlecht) bis +5 (sehr gut). Für alle Kandidaten haben wir daraus einen Durchschnittswert ermittelt.

Außerdem wollten wir wissen, ob die Befragten die Kandidaten für glaubwürdig, sympathisch und visionär halten. Die Werte für die einzelnen Kandidaten sind in den Diagrammen abgebildet.

So bewerten die Münchner die OB-Kandidaten. (Zum Vergrößern auf die Grafik klicken.) Grafik: AZ