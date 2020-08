Doch jetzt kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Weil ihr Ehemann Mike Blümer (55) mit heftigen Symptomen der Virusinfektion kämpft, musste die 32-Jährige den Notarzt rufen. Am Anfang seiner Erkrankung verlor er zunächst Geruchs- und Geschmackssinn, dann kam ein Nierenleiden hinzu. Sein Zustand verschlechterte sich. "Ich musste in der Nacht zu Donnerstag den Krankenwagen rufen", so Müller zur "Bild". Der Notarzt konnte Mike Blümer zunächst stabilisieren. Am Donnerstagmittag erhielt der Ehemann von Melanie Müller vom Hausarzt eine Infusion und eine Spritze. Und weiter: "Zum Glück ist sein Zustand jetzt etwas besser. Er weigert sich nämlich, in die Klinik zu gehen. Jetzt muss aber die Lunge geröntgt werden."