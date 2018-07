München - Gleich mehrere Kinder haben sich am Donnerstag in München bei Verkehrsunfällen verletzt – teilweise schwer. Weil ein Linienbus am Abend scharf abbremsen musste, ist ein 18 Monate alter Junge aus dem Kinderwagen gefallen und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Das teilte die Münchner Feuerwehr am Abend mit.