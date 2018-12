Alle Jahre wieder So feiert der Papst Weihnachten

Meist haben die Ratzinger-Brüder Joseph und Georg in früheren Jahren am 28. Dezember gefeiert, wenn der Domkapellmeister sein Programm mit den Regensburger Domspatzen und der Präfekt der Glaubenskongregation die liturgischen Verpflichtungen in Rom hinter sich gebracht hatten. Bis 2004 fuhr Joseph meist nach Deutschland. Seit seiner Wahl zum Papst im April 2005 geht das nicht mehr, also kommt Georg nach Rom, um dort mit seinem Bruder im Kloster "Mater Ecclesiae" zu feiern. Auch in diesem Jahr.