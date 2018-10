Die Linien S2 und S3 fahren ebenfalls durch den Tunnel. Für die Linien gilt: Die S2 West beginnt und endet am Hauptbahnhof (Gleis 17-32) und fährt ohne Halt bis und von Obermenzing. Die S2 in Richtung Ost beginnt und endet an der Donnersbergerbrücke. Die S3 Richtung Westen beginnt und endet in Pasing. Die S3 Ost beginnt und endet an der Donnersbergerbrücke. Einzig die S7 fährt ohne Abweichungen auf der Stammstrecke.