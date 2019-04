Alle im "Endgame"-Fieber Cooles "Avengers"-Easter-Egg: Das passiert, wenn man "Thanos" googelt

Wie erwartet, ist "Avengers: Endgame" nicht nur einer der größten Blockbuster des Jahres, sondern auch schon jetzt ein riesiger Erfolg. Allein in Deutschland strömten in den ersten 24 Stunden nach Kinostart rund 458.000 Besucher in die Kinos, um den Abschluss der "Avengers"-Saga zu erleben. Google hat nun für Fans des Marvel-Universums ein besonderes Easter Egg an den Start gebracht. Filmfreunde sollten aber nur danach googeln, wenn sie den Vorgänger "Avengers: Infinity War" schon gesehen haben.