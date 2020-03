Alle Gewinner "Prince Charming" bekommt Grimme-Preis

Preise für "Prince Charming" sowie Joko und Klaas

Die Preise in der Sparte "Unterhaltung" erhalten die Gay-Datingshow "Prince Charming" (TVNOW), in der Nicolas Puschmann (28) auf die Suche nach dem richtigen Mann ging, die ProSieben-Produktion "Joko & Klaas Live - 15 Minuten", in der Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) 15 Minuten Sendezeit des Senders frei in Anspruch nehmen durften, sowie die Talkshow von Kurt Krömer (45) "Chez Krömer" (rbb).