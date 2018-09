Alle Gewinner im Überblick Emmy Awards 2018: "The Marvelous Mrs. Maisel" räumt ab

Im Bereich Drama kam es ebenfalls zu Überraschungen. Während sich "Game of Thrones" zum dritten Mal den Preis als "Beste Dramaserie" sicherte, schnappte sich "The Americans"-Star Matthew Rhys (43) die Auszeichnung als "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie". Bei den Damen durfte sich Claire Foy (34) über den Emmy als "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" freuen. Sie stach Favoritin Elisabeth Moss (36, "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd") aus. Als beste Nebendarsteller in einer Dramaserie wurden "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage (49) und "Westworld"-Star Thandie Newton (45) ausgezeichnet.