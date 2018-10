Alle gegen Einen, Schlagerbooom 2018,... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Alle gegen Einen, Show

Wer tritt alleine, live gegen eine ganze Nation an? Wer hat ein besseres Bauchgefühl als ganz Deutschland? Wer schätzt sich in "Alle gegen Einen" zum Gewinn von bis zu 100.000 Euro? Elton lädt Mutige in der neuen ProSieben-Show-Reihe "Alle gegen Einen" zum Live-Duell gegen ein ganzes Land. In 15 Runden gilt es Tipps auf Schätz-Fragen zu ungewöhnlichen Action-Experimenten abzugeben, die in der Show aufgelöst werden.