Alle Fotos auf Instagram weg Pete Davidson beendet Liebes-Posts mit Ariana Grande

Vor einem Monat verlobten sich US-Komiker und Schauspieler Pete Davidson (24, "Set It Up") und Popstar Ariana Grande (25, "No Tears Left to Cry,) völlig überraschend - nach wenigen Wochen Beziehung. Ist nun schon wieder alles aus? Der 24-Jährige hat alle Fotos von seinem offiziellen Instagram-Account gelöscht - inklusive der Pärchen-Fotos mit seiner zukünftigen Frau. Auf Grandes Instagram-Account sind die Liebes-Posts aber noch vorhanden. Was ist also passiert?