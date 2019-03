Alle Fakten zum Skandal Lori Loughlin und Felicity Huffman: Alle Fakten zum Bestechungsskandal

Prominente und Unternehmer sollen in den USA viel Geld in die Hand genommen haben, damit ihre Kinder an Hochschulen aufgenommen werden, für die sie eigentlich nicht geeignet sind. In den USA wird der Skandal als größter Betrug in der Geschichte der Elite-Universitäten eingestuft. Der Fall geht den Amerikanern an die Substanz. "Die wahren Opfer in diesem Fall sind die hart arbeitenden Studenten, die abgelehnt wurden im Auswahlprozess für weniger qualifizierte Studenten, deren Familien sich ihren Zugang einfach erkauft haben", so der zuständige Staatsanwalt Andrew E. Lelling.