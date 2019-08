Alle Facetten der Gefühlswelt "Promi Big Brother": Was steckt hinter Joey Heindles Tränenausbruch?

Werden sie das "PBB"-Traumpärchen?

Ein Strahlen breitete sich dagegen auf Tobias Wegeners Gesicht aus. "Die ist so sympathisch, lieb und offen. Eine ganz Süße." Von wem der Sonnyboy da schwärmte? Natürlich von seiner Lieblingssächsin Janine Pink. Auch die konnte ihre Herzchen in den Augen nicht verbergen: Mit jemandem im Camp "ein bisschen Nähe" haben, sei ihr wichtig. Im Luxuscamp, in das die beiden einziehen durften, ließ es sich in wohlig weichen Betten auch besonders gut Kuscheln... Joey Heindle hatte das Dreamteam beobachtet und wollte es genau wissen: "Hast du dich ein bisschen verliebt?", fragte er Janine unter vier Augen. "Verliebt, dat dauert, aber die Chance ist da", entgegnete Janine mit vielsagendem Grinsen.