Konzerte auf dem Sommer-Tollwood 2019

Natürlich ist auf dem Tollwood-Sommerfestival auch wieder einiges an Musik geboten. Neben dem lokalen Programm im Andechser Zelt und der Lounge, der Volksmusik im Hacker-Pschorr Brettl und den hiesigen Local Heroes in der Fassbar spielen in der Musik-Arena erneut Größen aus aller Welt. Dazu zählen deutsche Künstler wie Samy Deluxe, Nena, Moop Mama, Max Herre, The Bosshoss und Powerwolf, aber auch internationale Musiker wie Ex-Police-Frontman Sting, Toto, Walk Off The Earth, Xavier Rudd & John Butler Trio, James Morrison und Midnight Oil. Hier können Sie einen Blick auf das gesamte Tollwood-Programm werfen.