"Let's Dance" startet am 21. Februar in eine neue Staffel. Mit dabei ist dann auch Ex-Fußballprofi Ailton (46), wie RTL nun bekannt gab. Damit stehen alle 14 Prominenten fest, die 2020 im TV das Tanzbein schwingen. Ailton hat bereits Show-Erfahrung gesammelt. 2012 war er im Dschungelcamp. In verschiedenen Shows von Stefan Raab war der Publikumsliebling ebenfalls zu sehen.