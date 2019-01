Alkohol am Steuer? Presley Gerber: Cindy Crawfords Sohn hat Ärger mit der Polizei

Unter Berufung auf Insider schreibt "TMZ", dass die Polizei Gerber, unterwegs in seinem Wagen, am frühen Sonntagmorgen in Beverly Hills anhielt. Den Polizisten sei dabei Alkoholgeruch aufgefallen und es habe einen Alkoholtest gegeben, heißt es weiter. Der 19-Jährige sei von den Beamten dann mitgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden. "TMZ" zufolge gibt es in Kalifornien für Minderjährige am Steuer eine Null-Promille-Grenze. Gerber droht demnach, dass er seinen Führerschein für ein Jahr verliert.