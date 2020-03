Alicia Keys ist Profi Natürlich schön: So gelingt der No-Make-up-Look

Kaum eine Promidame trägt den No-Make-up-Look so konsequent wie Sängerin Alicia Keys ("Alicia"). Die 39-Jährige hat sich schon vor ein paar Jahren dazu entschieden, ein Statement für mehr Natürlichkeit zu setzen. Ganz abgeschworen hat sie Puder, Wimperntusche und Co. aber nicht. 2017 sagte sie in einem Interview: "Ich bin kein Sklave des Make-ups, aber auch kein Sklave des No-Make-up-Looks. Ich darf mich jeden Moment neu entscheiden." Wer Keys Ansicht teilt und ebenfalls gern mit einem natürlichen Look durchs Leben gehen möchte, wird hier fündig.