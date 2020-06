Alice Merton nicht mehr dabei Nächster Abgang bei "The Voice of Germany"

Musikerin Alice Merton (26, "No Roots") verlässt "The Voice of Germany" (ProSieben/Sat.1). Dass sie in der Jubiläumsstaffel nicht dabei sein wird, bestätigte der Sender auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Zuerst hatte das "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)" darüber berichtet. Erst 2019 war die 26-Jährige als Coach in die Sendung gekommen. Mit ihrem Talent, Claudia Emmanuela Santoso (19), konnte sie die neunte Staffel auch gewinnen.