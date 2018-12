Alice im Wunderland, ... TV-Tipps an Heiligabend

20:15 Uhr, VOX, Alice im Wunderland, Fantasymärchen

Die 19-jährige Alice (Mia Wasikowska) soll gegen ihren Willen einen hochnäsigen Lord heiraten. Auf ihrer Verlobungsfeier taucht aus heiterem Himmel ein mysteriöses, weißes Kaninchen auf. Als sie dem Langohr folgt, fällt sie plötzlich in ein tiefes Loch und findet sich in einem wundersamen Land voller kurioser Wesen wieder. Diese leben in großer Angst, seit die böse Rote Königin (Helena Bonham Carter) die Regentschaft an sich gerissen hat. Um der guten Weißen Königin (Anne Hathaway) zurück auf den Thron zu verhelfen, muss Alice den Drachen Jabberwocky besiegen. Gemeinsam mit dem verrückten Hutmacher (Johnny Depp) und seinen treuen Gefährten begibt sie sich auf eine gefährliche Reise.