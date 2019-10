Alexis Bledel führt die Liste an Besser nicht googeln: Die "gefährlichsten" Promis der Welt

US-Schauspielerin Alexis Bledel (38, "The Handmaid's Tale: Der Report der Magd") führt in diesem Jahr die eher unrühmliche Liste der "gefährlichsten" Promis der Welt an. Das gab die Cyber-Sicherheitsfirma McAfee nun bekannt. Seit 13 Jahren wird jedes Jahr der Celebrity ermittelt, dessen Online-Suche einen schnell auf riskante Seiten bringen kann.