Alexander Siemens Parkour-Läufer: Schwerkraft? Reine Kopfsache

Landshut - Wenn Alexander Siemens durch die Stadt geht, wird jedes Hindernis zur Herausforderung. Er läuft an einem Baumstamm in die Höhe, stößt sich ab und landet nach einem rückwärtigen Salto in der Luft wieder auf dem Boden. Der 17-Jährige ist Parkour-Trainer beim ETSV09 und diese Art der Fortbewegung ist für ihn wie für andere Leute das Laufen. Alles, was im Weg steht, wird durch akrobatische Ausweichmanöver überwunden.