"An der zweiten Halbzeit und an der Leistung in St. Petersburg (der FC Bayern gewann dort in der Euroleague mit 77:68, d.Red.) müssen wir jetzt anknüpfen und so weitermachen", forderte King. Und Kostic meinte vor dem Euroleague-Heimspiel gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz am Mittwoch (20.30 Uhr): "Dieses Level an Energie brauchen wir über 40 Minuten." Und nicht erst, wenn ein Energiebringer wie King aufs Feld kommt.