Alessio freut sich auch Sarah Lombardi: Neuer Job auf dem "Traumschiff"

Sängerin Sarah Lombardi (26) wird jetzt Schauspielerin. Zumindest legt das der neueste Post in ihrer Instagram-Story nahe. Dort schreibt sie: "Sooo leuteeee ... ich werde fürs Traumschiff drehen" und "freue mich so und fühl mich richtig geehrt". In den beiden kurzen Clips dazu ist außerdem zu sehen, wie sie und ihr Sohn Alessio (3) ein Kreuzfahrtschiff betreten.