Die Gastgeberin wählte ein sehr persönliches Thema für ihre Rede. Nachdem sie kürzlich von einer ihr unbekannten älteren Dame öffentlich beschimpft worden war, beschloss Dr. Sonja Lechner, ihre Rede der Solidarität unter Frauen zu widmen: "Gleichberechtigung wird immer ein Abstraktum bleiben, wenn wir uns weigern, uns völlig unabhängig von der Altersfrage als das zu schätzen, was wir sind: starke Frauen, die durch Diversität punkten, nicht durch Konformität." Und weiter: "Ich mag keine Menschen, die andere klein machen, um sich selber Größe zu verleihen, ich schätze diejenigen, die in sich ruhen, die zufrieden sind, mit dem, was sie eigenverantwortlich in ihrem Leben schaffen und deshalb gönnen können, die andere Frauen nicht als Gefahr sehen, nicht als Vergleichsobjekt und nicht als Projektionsfläche des eigenen Unglücks."