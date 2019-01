Ottobrunn - Kurioser Fehlalarm in Ottobrunn: Am Ende eines denkwürdigen Polizeieinsatzes fasste die Polizei einen Staubsauger-Roboter und nicht etwa einen Einbrecher. Das automatisch fahrende Gerät löste mit seinen verdächtigen Bewegungen einen Einbruchsalarm aus. Nur drei Minuten später war die Polizei mit mehreren Streifen am Tatort.