Alarm im Buckingham Palast Eindringling bricht in das Zuhause der Queen ein

Queen Elizabeth II. (93) schlief nur wenige Meter entfernt: In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein unbekannter Mann in den Buckingham Palast eingebrochen, wie die britische "The Sun" berichtet. Gegen zwei Uhr morgens habe der Eindringling das Zuhause der Queen betreten. Er hatte es angeblich geschafft, einen Zaun an der Vorderseite des Gebäudes zu erklimmen.