München - Flammen in der alten Hopfenpost: Wie ein Feuerwehrsprecher der AZ am Morgen bestätigte, lief in der Hopfenstraße ein größerer Feuerwehreinsatz ab. Dort befindet sich die alte Hopfenpost. Gemeldet wurde ein Dachstuhlbrand. Rauch stieg aus dem Gebäudekomplex auf.