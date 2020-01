Aktueller Sport-Trend Fitness-Tipp: Deshalb ist Trampolinspringen so gut für die Figur

Sportart für jedermann

Trampolinspringen kann je nach Übungen sehr anstrengend sein, macht allerdings auch sehr viel Spaß. Stresshormone werden beim Hüpfen abgebaut und das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet. Der Springer fühlt sich gut und der Schweinehund lässt sich dadurch leichter überwinden. Alles was man für diese Sportart benötigt, ist ein passendes Trampolin. Es gibt sogar Mini-Exemplare, die garantiert in jede noch so kleine Wohnung passen. Außerdem ist das Training für jede Altersgruppe geeignet. Lediglich wer an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leidet oder Probleme mit der Wirbelsäule hat, sollte auf Nummer sicher gehen und vorher einen Arzt aufsuchen.