Ozzy Osbourne: Wie geht es ihm heute?

Auch wenn Osbourne noch in einem frühen Stadium der Erkrankung steckt, merkt man es dem 71-Jährigen bereits deutlich an. Während des Interviews wirkt seine Sprache leicht zitterig und verschwommen. Auch Ehefrau Sharon gibt zu: "Es gibt so viele verschiedene Arten von Parkinson. Es ist kein Todesurteil, aber es wirkt sich auf bestimmte Nerven im Körper aus. Und manchmal hat er wirklich schlechte Tage."