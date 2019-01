Münchens Trinkwasser beispielsweise habe nur deshalb eine so gute Qualität, weil so viele Landwirte in der Umgebung der Brunnen auf Bio umgestellt hätten. "Das müssen wir uns endlich klar machen: Wenn wir sauberes Wasser wollen, eine lebenswerte Umgebung, wenn wir Biodiversität wirklich leben wollen, Artenvielfalt erhalten und geschmackvolle Produkte produzieren, dann ist das die Grundlage dafür", so Scheitz.