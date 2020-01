Ins Krankenhaus legt sich niemand gerne. Neben schnarchenden Zimmergenossen denken dabei viele auch an schlechtes Essen. Das, was einem in Kliniken meist auf Tabletts in wenig lebensbejahendem Grau aufgetischt wird, hat keinen guten Ruf. Zurecht? Ja, sagt eine Studie des Deutschen Krankenhausinstituts über die das ARD Mittagsmagazin zuerst berichtet hatte. Demnach hat die Qualität der Verpflegung in deutschen Kliniken keine hohe Priorität. Die Ergebnisse: