Aktuelle Lage nicht kritisch Corona-Krise: Keine wesentlichen Einschränkungen bei Paketlieferungen

Verzicht auf Kundenunterschrift

Es sei "noch zu früh", einen durch das Coronavirus bedingten Trend bei den Sendungsvolumina festzustellen, erklärt ein Unternehmenssprecher der Deutsche Post DHL Group (DPDHL) auf Anfrage. "Wesentliche Einschränkungen gibt es derzeit weder in der Brief- und Paketzustellung noch in unseren Filialen in Deutschland." Man beobachte die aktuelle Lage "sehr genau" und passe "die Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens kontinuierlich an, um mögliche Auswirkungen möglichst zu mildern und um die Sicherheit unseres Personals, unserer Kunden und die Aufrechterhaltung der postalischen Versorgung zu gewährleisten".